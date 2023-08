Le Mali suspend la délivrance de visas aux ressortissants français, par réciprocité

Le Ministère des malien Affaires étrangères et de la Coopération internationale a déclaré avoir appris, avec surprise, par voie de presse que le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français a classé le Mali en zone rouge au motif de supposées « fortes tensions régionales ».



Dans la même foulée, les Services de l’Ambassade de France à Bamako ont suspendu la délivrance des visas et fermé le centre de visas et le centre d’appels « Capago ».



En application de la réciprocité, le Ministère suspend, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France.