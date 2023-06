AFRIQUE Le Mali va lancer la construction d'un Centre d’intelligence artificielle et de robotique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Juin 2023



Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis le 6 juin 2023, des prix d’excellence aux élèves ayant participé aux compétitions internationales de robotique. Cette cérémonie célèbre l’excellence en milieu universitaire.

En prélude à la pose de la première pierre du Centre d’Intelligence artificielle et de Robotique du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis des prix d’excellence aux jeunes qui font honneur au Mali sur la scène internationale, à l’exemple de la compétition de robotique à Dakar, du concours d’agrégation du CAMES à Abidjan, du Prix du Président de la République sénégalais pour la recherche et de l’hackathon UNESCO-INDIA-AFRICA.



« Le premier dividende que nous tirons de ces prix obtenus, de ces médailles récoltées, de travaux scientifiques de référence dans le monde, est que notre système, malgré ses énormes défis, produit des résultats encourageants, dont nous devrons tous rester fiers », a expliqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Keïta. Il précise que les élèves et étudiants maliens ont fait la « preuve que le Mali est un leader en Afrique sur les questions de robotique et de sciences techniques et technologiques ».



Selon les précisions du Pr Amadou KEÏTA, « rien ne peut plus arrêter les jeunes du Mali dans leur ascension vers le toit du monde dans les domaines des technologies ». Cette reconnaissance de l’excellence par le Président de la Transition comporte un triple symbolique. D’une part, elle réaffirme son attachement aux valeurs de reconnaissance du mérite et crée une saine émulation entre les enfants du pays. D’autre part, c’est une manière de redonner à chaque Malien des raisons de croire en son pays, a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



« Le Prix d’Excellence du Président de la Transition que vous recevez ce jour restera certainement l’un des meilleurs souvenirs de votre vie. Mais, il n’est pas une fin en soi », a déclaré le Pr Amadou Keïta tout en précisant aux récipiendaires que par la remise de ce prix, « le Président de la Transition vous engage à encore vous surpasser pour inscrire notre pays, dans les prochaines années, sur la liste des pays ayant mis la robotique et l’intelligence artificielle au service de leur développement ».



Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rappelé les différentes compétitions auxquelles le Mali a pris part ces dernières années. Au niveau mondial, le Mali a pris part à des compétitions à Washington en 2017, à Tallin (Estonie) en 2018 et au Texas en 2023. Sur le continent africain, il a pris part à des compétitions à Dakar en 2017, 2018 et en 2022 et à Accra en 2019. Au cours de ces différentes compétitions, le Mali a obtenu 13 médailles dont 6 en or, 5 d’argent et 2 médailles de bronze.



Le Pr Amadou Keïta reste convaincu qu’avec les « jeunes génies de RobotsMali et nos chercheurs du futur Centre d’Intelligence artificielle et de Robotique, nous saisirons les opportunités de ces domaines scientifiques pour créer de la valeur pour notre pays et le hisser au rang de ceux qui comptent ».



Des élèves de RobotsMali ont fait des démonstrations des robots devant le Chef de l’État, avant la photo de famille des récipiendaires avec le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi Goïta.





Dans la même rubrique : < > Afrique : les États membres de l’ONU votent pour assurer un meilleur avenir urbain pour tous Djibouti : la BAD lance un projet d’étude intégrée sur les infrastructures urbaines et l’adaptation climatique Bad Beach Man veut construire un pont culturel entre le Tchad et la RCA Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)