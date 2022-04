Le Mali veut l’appui de la Russie pour son autonomie dans le commerce extérieur

Le Premier ministre malien, Dr. Choguel Maïga a reçu le 22 avril l’ambassadeur de la Russie au Mali. En plus de la coopération en matière de défense, le Mali veut diversifier son économie.



« Nous avons décidé d’avoir notre autonomie dans le domaine sécuritaire et celui du commerce extérieur. Nous voulons qu’au delà de la coopération militaire fructueuse en cours, diversifier notre partenariat dans plusieurs domaines, notamment commerciaux » a déclaré le chef du gouvernement.



Après un bref aperçu de l’actualité du pays, le Premier ministre a également édifié son hôte sur les difficultés qui règnent entre le Mali et la CEDEAO. Il a estimé que même après l’embargo, la Russie restera un allié fiable et stratégique, rapporte la Primature.



Le diplomate Russe a exprimé la volonté de son pays d’élargir sa coopération avec ĺe Mali dans plusieurs domaines notamment l’économie, la santé, culture, les mines et autres. Il a souligné que son pays continuera à accompagner le gouvernement de la transition.