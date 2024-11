Le Maroc et le Tchad renforcent leur coopération dans les transports aériens

Royal Air Maroc de retour à N'Djaména ?

L'un des principaux sujets abordés lors de cette rencontre a été la possibilité de voir la compagnie aérienne marocaine, Royal Air Maroc, desservir à nouveau la capitale tchadienne. La ministre tchadienne a exprimé le souhait de son gouvernement de voir cette liaison aérienne rétablie rapidement. Elle a rappelé que le processus de ratification de l'accord aérien signé par les deux pays est en cours.



Un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué le mémorandum d'entente signé en août dernier à Dakhla, portant sur la coopération technique dans le domaine de l'aviation civile. Ce cadre juridique permettra aux deux pays de renforcer leurs échanges d'expertises et de favoriser la formation des cadres tchadiens. Une équipe technique mixte sera mise en place prochainement pour élaborer un plan d'action concret.



Facilitation des échanges entre les deux pays

La question de la réciprocité des permis de conduire a également été abordée. La ministre tchadienne a assuré l'ambassadeur marocain que des mesures étaient en cours pour faciliter l'obtention de permis internationaux pour les ressortissants des deux pays.



Une coopération prometteuse

Cette rencontre entre la ministre tchadienne et l'ambassadeur marocain témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans le domaine des transports. Le rétablissement de la liaison aérienne entre N'Djaména et Casablanca, ainsi que la mise en œuvre du mémorandum d'entente, devraient contribuer à renforcer les échanges économiques et culturels entre les deux pays.