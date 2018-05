Le Maroc offre un don conséquent de produits de première nécessité à la Palestine

Le Roi Mohammed VI a présidé, supervisé et donné le coup d’envoi, ce mardi, à l’aéroport international de Casablanca de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien, a-t-on appris auprès de Maroc Agence Presse. Cette opération se constitue du déploiement d’un hôpital de campagne des forces armées royales (FAR), l’octroi de couverture et d’un lot de premières nécessités, ainsi que la fourniture d’une aide alimentaire par la fondation Mohammed VI.



Cette action témoigne une nouvelle fois de la solidarité naturelle et historique du Roi et du peuple marocain à l’égard des populations palestiniennes. Cette aide alimentaire de la fondation Mohammed VI qui sera acheminée de sorte à bénéficier aux populations de Gaza, mais également d’Al Qods et de Ramallah, sera de 113 tonnes. Le don comporte 5.000 couvertures qui seront expédiées sur place.



L’hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR qui comprend plusieurs modules et spécialités, compte un staff de 97 éléments, dont 13 médecins et 21 infirmiers relevant des différentes spécialités. Ils seront renforcés par un lot de 25 tonnes de médicaments.