Le Maroc songe à la création des cités des métiers et des compétences dans chaque province

Le Maroc investit dans le domaine de la formation professionnelle et la création de petits métiers pour lutter contre le chômage galopant de la jeunesse marocaine, à travers des formations aux activités génératrices de revenus adaptées aux réalités du continent.



Dans cette logique, le Roi du Maroc, Mohammed VI a présidé, ce jeudi 4 avril 2019, au Palais Royal à Rabat, une séance de présentation de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle et à la création de la "Cité des Métiers et des Compétences" dans chaque région.



Cette initiative vient parachever une panoplie de réunions précédentes, sous la houlette du Roi du royaume chérifien, consacrées à la promotion du secteur de la formation professionnelle.



Le chef du Gouvernement, les conseillers du Souverain, les membres du Gouvernement et la directrice générale de l’Office de la Formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) étaient présents à cette séance.