Le Ministère de la culture a lancé la 3ème édition de la semaine nationale du cinéma au Togo

Lomé, le 03 juillet 2019- Le Ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Kossivi Egbetonyo a procédé lundi 1er juillet 2019 à Lomé, au lancement des activités de la 3ème édition de la semaine nationale du cinéma togolais.







Il s'agit d'un rendez-vous de cinq (05) jours devant permettre aux cinéastes et amoureux du 7ème art togolais, de se former et de s'entretenir sur différents thèmes. La rencontre sera meublée des réalisations et scénarisation.







« La production et la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles constituent l'un des secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale du fait d'une augmentation constante de la consommation des ménages, comme l'atteste la tendance à l'augmentation des dépenses audiovisuelles des ménages au sein des huit États membres de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA). Dans une approche transversale, le poids économique de la filière cinéma apparaît nettement plus important que ce que laissent entrevoir les statistiques », a indiqué le ministre de la Culture du Tourisme et des Loisirs.







Pour le ministre, le secteur de la culture en général et du cinéma en particulier, constitue un pilier du développement économique et social du Togo et s'inscrit dans la droite ligne du Plan national de développement (PND) sur la période 2018-2022.







Kossivi Egbetonyo a exhorté les cinéastes togolais à suivre la formation avec le sérieux nécessaire et l'abnégation pour en tirer bon profit afin de contribuer au rayonnement du 7ème art togolais au plan national qu'international.