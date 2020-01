Le Ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinee Equatoriale rencontré son homologue Ethiopien

Le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, a tenu aujourd'hui une réunion avec son homologue éthiopien S.E. Samuel URKATO, ministre du Pétrole. Celle-ci fait suite à la visite du Premier Ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali en Guinée Equatoriale, et a pour objectif d’entériner le soutien et le partage de l’expérience de la Guinée Equatoriale au secteur des hydrocarbures éthiopien, favorisant l’échange de connaissances entre les deux pays.

S.E. Samuel Urkato a exprimé ses sincères remerciements pour le bon accueil de son homologue équato-guinéen et du pays en général, précisant que la grande découverte de gaz en Ethiopie enrichira les liens d'union des deux pays.

Le même jour S.E. Samuel Urkato, accompagné de M. Robustiano Eyegue Mangue, Directeur général des Hydrocarbures, a visité l'usine de GNC pour la transformation du gaz de combustion des véhicules et a également visité le complexe des installations pétrolières des sociétés de Marathon, Ampco Methanol et EG LNG avec pour objectif de s'informer sur le fonctionnement, la productivité, la distribution et la vente du produit final élaboré dans ledit complexe.

