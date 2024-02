AFRIQUE Le Niger appelle le Nigeria "à la retenue et à se ressaisir"

Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Février 2024



Le dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger rendaient publique, dans un communiqué conjoint, leur décision souveraine de quitter, sans délai, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Organisation régionale dont ils sont tous les trois, membres fondateurs.





Aussi, le Gouvernement de la République du Niger "rejette, avec sérénité, les propos impertinents et condescendants contenus dans le communiqué du Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale du Nigéria en date du 29 janvier 2024. En effet, ces propos ne sont pas de nature à contribuer au dialogue nécessaire entre nos deux pays frères et sont, en réalité, portés par un groupuscule d'individus à la solde de puissances étrangères; ceux-là mêmes qui ont fait échouer tous les efforts pour une solution négociée à la crise consécutive aux événements du 26 juillet 2023 au Niger."



Le Niger rappelle que sa décision souveraine prise de concert avec le Burkina et le Mali, dans la solidarité et l'union, a été mûrement réfléchie. Elle fait suite aux constats suivants :

1. En plus d'une décennie de crise sécuritaire dans le Sahel et de lutte contre le terrorisme, la CEDEAO n'a jamais véritablement manifesté la moindre compassion vis-à-vis des peuples meurtris du Burkina, du Mali et du Niger, encore moins apporté le moindre soutien militaire, matériel ou financier significatif à nos pays.

2. En décidant, de façon irresponsable, de sanctionner illégalement et injustement le Niger et d'entreprendre une intervention militaire contre notre pays, la CEDI:AO est devenue une menace pour tous les peuples du Sahel et ses Etats membres ;

3. Non seulement, l'organisation, sous influence de certaines puissances étrangères, n'est plus véritablement maitresse de sa décision, mais n'a réellement pas de solution sérieuse de sortie de crise pour le Burkina, le Mali et le Niger.



S'agissant, singulièrement de la responsabilité du Nigeria, le Gouvernement du Niger relève, avec un profond regret, que l'histoire retiendra que les sanctions iniques, illégales, injustes et inhumaines contre le Niger ont été prises sous le leadership du Président de la République Fédérale du Nigeria, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.



Ensuite, aux sanctions irresponsables de la CEDEAO, le Nigéria a, en dépit de nos liens de voisinage et de fraternité, ajouté ses propres sanctions punitives, à savoir : couper la fourniture de l'énergie électrique sans discernement, bloquer l'approvisionnement du Niger en produits pharmaceutiques et alimentaires, etc. "Cette attitude empreinte d'amnésie a également conduit le Nigéria qui héberge sur son territoire tous les fugitifs du régime déchu, à s'engager dans une action de déstabilisation du Niger avec la complicité de certains Etats de la CEDI:AO appuyés par la France (puissance coloniale) qui, hier encore, visait la partition de la République Fédérale du Nigéria, au grand dam de la République sœur du Niger dont le fort engagement lors de la guerre de Biafra a été déterminant dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République Fédérale du Nigéria."

Le Niger affirme qu'il n'a pas de leçon de morale, encore moins de démocratie, de gouvernance ou de patriotisme à recevoir des autorités actuelles du Nigeria. Aussi, le Niger les invite instamment à la retenue et à se ressaisir pour ne pas mettre en péril nos liens séculaires de fraternité qui méritent amplement d'être préservés dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples.



Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur réaffirme l'attachement du Gouvernement de la République du Niger au respect des régles du droit international ainsi que sa volonté d'entretenir des relations sincères d'amitié et de coopération avee tous les pays et peuples épris de paix et de justice. Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur exprime sa surprise quant au déni de réalité et du droit international dans lequel semblent s'orienter les autorités du Nigéria en refusant d'admettre pour la République souveraine du Niger, la faculté de se retirer d'une organisation régionale qui, plus est, a été véritablement détournée de ses nobles missions et ne répond plus aux aspirations légitimes du peuple Nigérien et de l'ensemble des peuples de l'Alliance des Etats du Sahel.





