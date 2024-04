Le Niger officialise l'arrivée d'une centaine d'instructeurs militaires russes

Les équipements composant ce dispositif de pointe sont arrivés sur le territoire nigérien, à Niamey, le mercredi 10 avril 2024, accompagnés d'une centaine d'instructeurs militaires russes. Ces derniers auront pour mission de procéder à l'installation du système et d'assurer la formation des Forces Armées Nigériennes à son utilisation optimale.



Les autorités du Niger informent que cette acquisition stratégique témoigne de la ferme volonté des plus hautes autorités d'élever les capacités défensives du pays à un niveau dissuasif, dans un contexte régional marqué par la recrudescence des menaces sécuritaires asymétriques. Elle participe également du renforcement du partenariat militaire et technique avec la Russie, allié historique du Niger sur les questions de paix et de stabilité.