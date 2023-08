Le Niger rappelle son ambassadeur en Côte d'Ivoire suite à des "propos menaçants" de Ouattara

Le pouvoir militaire nigérien a rendu public un communiqué le 14 août 2023, annonçant le rappel pour consultation de l'ambassadeur nigérien à Abidjan suite à des "propos exagérément menaçants du président ivoirien Alassane Ouattara (...) relayant et prenant pour son compte, avec une agressivité notoire, les conclusions du sommet de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'égard du Niger et de son peuple", selon le colonel-major Amadou Abdraman, porte-parole du CNSP.



Il évoque une "manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures" qui ont un "agenda inavoué" mais ne pouvant "faiblir la détermination des nigériens".



"Cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction (...) par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver des intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui", indique le porte-parole du CNSP.