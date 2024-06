Le Niger se dote d'infrastructures clés pour son développement pétrolier avec le lancement d'une nouvelle raffinerie

Prévue pour entrer en activité fin 2025, la raffinerie de Dosso affichera une capacité de production minimale de 100 000 barils par jour. Sa construction, réalisée de manière modulaire pour une rapidité d'exécution accrue, s'appuiera sur une étude de préfaisabilité déjà finalisée par les services compétents du Niger.



Au-delà de l'augmentation de la production pétrolière, ce projet d'envergure présente des avantages économiques considérables pour le Niger. Le pays sera moins dépendant des importations de produits pétroliers, améliorant ainsi sa sécurité énergétique.



L'exportation de produits pétroliers raffinés permettra au Niger de générer des revenus substantiels, stimulant sa croissance économique. La construction et l'exploitation de la raffinerie et du complexe pétrochimique créeront de nombreux emplois, dynamisant le marché du travail local et régional.



L'implantation de ces infrastructures majeures à Dosso contribuera à la stimulation de l'économie locale et nationale, favorisant l'émergence de nouvelles opportunités et la diversification économique.



Afin de garantir le bon déroulement du projet et d'en optimiser les retombées, un comité technique composé de 22 membres a été mis en place. Ce comité aura pour mission de piloter les différentes étapes du projet, depuis la sélection des partenaires stratégiques jusqu'aux négociations des contrats.



Les autorités nigériennes affichent leur détermination à concrétiser ce projet ambitieux dans les délais impartis. L'objectif fixé est de démarrer les activités de la raffinerie de Dosso fin 2025, soit dans 18 mois.



Le lancement de ce projet de construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso marque une étape charnière dans le développement du secteur pétrolier du Niger. Cette initiative stratégique positionne le pays comme un acteur majeur dans le domaine de l'exportation de pétrole, tout en contribuant à son indépendance énergétique, à la création d'emplois et à la stimulation de la croissance économique.