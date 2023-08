Le Niger suspend le paiement des droits et taxes douaniers dans les banques

Au Niger, le paiement des droits et taxes douaniers « se fera désormais au niveau des recettes de douanes » car « les opérations de paiement des droits et taxes auprès des établissements bancaires partenaires sont suspendus », a annoncé dans un communiqué ce 1er aout 2023, le directeur général des douanes du Niger, Molimi Barkay. Dans son communiqué, M. Barkay a relevé que pour les unités ne disposant pas de recettes des douanes, le paiement se fera au niveau desdites unités.



Cette mesure intervient dans un contexte de sanctions notamment économiques de la CEDEAO visant le Niger, à la suite du coup d'État.



Il est à noter que c’est en janvier 2018 que la direction générale des Douanes du Niger a démarré le paiement électronique dans les banques des droits et taxes liquidés en douanes. Les usagers devraient procéder aux paiements des droits et taxes inscrits sur les déclarations en douanes auprès de la SONIBANK qui avait été retenue comme banque partenaire. Après paiement, un reçu était remis à l’usager et une quittance était automatiquement générée sur le système douanier.



En juillet 2022, la Banque mondiale avait apprécié cette « nouvelle approche pour les réformes douanières nigériennes » ayant « des résultats positifs grâce à la science des données et l’utilisation de technologies innovantes ».