Le Nigéria accueille le Sommet africain sur le terrorisme : un nouveau cap vers une lutte plus efficace

Placé sous le signe de la priorisation des stratégies antiterroristes menées par l'Afrique, le sommet d'Abuja réunit des acteurs clés du continent déterminés à intensifier la lutte contre ce fléau qui gangrène certaines régions. Les discussions porteront sur l'élaboration de stratégies concertées pour contrer les menaces terroristes, le renforcement des capacités de défense et de sécurité des États africains, et la promotion de la coopération en matière de partage de renseignements et de lutte contre le financement du terrorisme.



Les attentes envers ce sommet sont élevées. Les participants espèrent qu'il permettra de donner un nouvel élan aux efforts de lutte contre le terrorisme en Afrique et de s'accorder sur des actions concrètes et efficientes pour endiguer ce phénomène et ramener la paix et la sécurité sur le continent.



Le choix du Nigéria pour abriter ce sommet symbolise l'engagement du pays à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le pays, confronté lui-même à des groupes terroristes dans sa région nord-est, entend mettre son expérience et ses ressources au service d'une Afrique plus sûre et plus stable.



Le Sommet africain sur le terrorisme d'Abuja constitue une étape importante dans la lutte collective contre ce fléau qui affecte gravement la vie de millions d'Africains. L'engagement des dirigeants du continent et la participation active des acteurs clés de la société civile nourrissent l'espoir d'une Afrique libérée de la menace terroriste et résolument tournée vers son développement et son progrès.



Le succès de ce sommet est crucial pour la sécurité et le développement de l'Afrique. L'engagement des participants et la qualité des échanges suscitent l'espoir d'une Afrique libérée du terrorisme et résolument tournée vers un avenir meilleur.