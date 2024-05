Le Nigeria adhère à l'accord d'établissement du Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA) d'Afreximbank

La République fédérale du Nigéria a adhéré à l'accord d'établissement du Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), la plateforme d'investissement à impact sur le développement de la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank). Le Nigeria rejoint la liste des pays ayant adhéré à l'accord d'établissement du FEDA. Il devient également le 16e pays à avoir adhéré à cet accord. L’adhésion du Nigeria souligne le soutien croissant dont jouit le Fonds auprès des pays africains.



Cette annonce intervient trois décennies après la création d'Afreximbank au Nigeria, une étape clé qui démontre avec audace l'engagement continu du Nigeria à soutenir Afreximbank et les missions du FEDA. Le FEDA considère les nouvelles adhésions comme essentielles pour renforcer son champ d'intervention et sa mission qui consiste à fournir des capitaux à long terme aux économies africaines, en mettant l'accent sur l'industrialisation, le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée. La signature de l'accord d'établissement du FEDA devrait ouvrir la voie à la ratification de l'accord en temps voulu. Cette ratification renforcera à son tour les interventions du FEDA au Nigeria. Revoir



Le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque et du FEDA, a déclaré : « Nous exprimons notre sincère gratitude à la République fédérale du Nigéria pour la signature de l'accord d'établissement du FEDA. Cette réalisation importante renforce encore le partenariat déjà solide entre Afreximbank et le Nigeria, l'un des principaux soutiens de la Banque. Le partenariat renforcera en outre les investissements dans les secteurs essentiels au développement du Nigéria. »



Les autres pays qui ont adhéré à l'accord d'établissement du FEDA sont le Rwanda, la Mauritanie, la Guinée, le Togo, le Sud-Soudan, le Zimbabwe, le Kenya, le Tchad, la République du Congo, le Gabon, la Sierra Leone, São Tomé et Príncipe, la Guinée équatoriale, le Ghana et l'Égypte.