Le PDR appelle à l'unité nationale face à la crise Tchad-Cameroun

Cette affaire a entraîné le rappel de l'ambassade du Tchad au Cameroun, et la Société Nationale des Hydrocarbures du Tchad (SNH) a également interrompu la production de pétrole dans la zone en question.



Dans son communiqué, le PDR a appelé les autres partis politiques et les organisations de la société civile à faire de même et à mettre de côté les tiraillements politiques. L'heure est à la défense des intérêts directs de la nation et du peuple, et non aux concussions.



Le PDR a également appelé le gouvernement à gérer cette crise avec diplomatie et si possible par la médiation. Enfin, le PDR a appelé à l'union sacrée de tout le peuple tchadien pour la préservation des ressources nationales et au dépassement des intérêts égoïstes.