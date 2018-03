Le PNUD se moque du peuple tchadien

Pendant qu’il ne reste qu’au peuple tchadien la mort, cette branche des Nations Unies ne se préoccupe que des élections. Le PNUD consulte les acteurs politiques, le gouvernement et la société civile à ce sujet sans ébaucher l’insécurité sociale qui va crescendo. Où se trouve l’urgence pour que cette soit disant communauté internationale ne regarde que les élections sans penser à ceux qui doivent participer à cette élection ? Peut-on parler des élections sans les électeurs ? Pourquoi le PNUD n’a-t’il pas pris le courage de parler avec Idriss Déby sur la situation obscure du pays plutôt que des élections législatives qui n’apporteront rien de nouveau dans la vie du citoyen.



Cette manière d’ignorer la souffrance du bas peuple est un sarcasme, et est inhumaine. Les puissances doivent le savoir. C’est vraiment écœurant qu’une organisation qui s’occupe du développement ne regarde que les élections législatives, pendant que les enfants du pays ne peuvent pas aller l’école, les femmes meurent, les lampes sont au rouge, les cimetières s’élargissent toutes les minutes. Bref, quand la vie elle-même n’existe que pour certains bras long du régime qui mènent une vie de Pacha. C’est quelle comédie que le PNUD veut organiser ?



Pour l’instant, le plus beau cadeau que la communauté internationale en générale et les systèmes des Nations Unies peuvent donner au Tchad, c’est de contraindre ce gouvernement du MPS qu’ils soutiennent depuis toujours, à revenir à la table de la négociation avec les syndicats pour que les hôpitaux rouvrent leurs portes et éviter le vrai chaos.