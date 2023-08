Le Pape François exprime « son inquiétude face à la situation qui prévaut au Niger »

« À l'issue de la prière de l'Angélus du dimanche 20 août, Place Saint-Pierre, le Pape a exprimé son inquiétude face à la situation qui prévaut au Niger après le coup d’Etat du 26 juillet 2023 et a invité à prier pour la paix dans le pays », a rapporté dimanche le journal du Vatican, Vatican News.



« Je suis avec inquiétude ce qui se passe au Niger. Je me joins à l'appel des évêques pour la paix dans le pays et pour la stabilité dans la région du Sahel. J'accompagne de ma prière les efforts de la communauté internationale pour trouver au plus vite une solution pacifique pour le bien de tous. Prions pour le cher peuple du Niger », a déclaré le Pape François dimanche, au terme de la prière mariale de l’Angélus.



En remerciant le Pape de sa proximité au peuple nigérien, Mgr Laurent Lompo, archevêque de Niamey a souhaité que « cet appel du Pape soit entendu de tous afin qu’advienne la paix » au Niger.



« Nous demandons aux institutions internationales, à la CEDEAO, de penser à nos populations qui souffrent depuis plusieurs années du terrorisme », a exhorté l’archevêque nigérien.