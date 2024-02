Le Premier ministre Tchadien à la rencontre de la Chambre de commerce des Etats-Unis

Comment ouvrir le Tchad aux investisseurs étrangers et faire du secteur privé national et des partenariats internationaux gagnant-gagnant le moteur de la création de richesse, voilà l’essence des échanges qui ont eu lieu entre la délégation du Premier Ministre et celle de la Présidente de la Chambre de commerce des Etats-Unis qui avait à ses côtés les équipes chargées de l’Afrique, informe la Primature.



La Chambre de commerce des Etats-Unis est la plus grande organisation patronale avec plus de trois millions de membres et comprenant tous les géants économiques américains.