Le Premier sommet de l’AES « marque une étape déterminante » pour l’avenir des trois pays, selon le Président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré

Le capitaine Traoré considère que ce sommet est crucial pour consolider les fondements d'une "vraie indépendance" pour les pays membres de l'Alliance. Cette indépendance est vue comme un gage de paix véritable et de développement durable dans la région.



Le Capitaine Ibrahim Traoré a pris part à ce sommet aux côtés du Général TIANI du Niger et du Colonel GOITA du Mali, les autres dirigeants membres de l'AES.

Il considère que ce sommet marque une étape déterminante pour l'avenir de cet espace commun.



Ensemble, les dirigeants vont consolider les fondements de leur "vraie indépendance", gage d'une paix véritable et d'un développement durable, à travers la création de la Confédération "Alliance des États du Sahel".



Le Président burkinabè souligne que l'AES recèle d'énormes potentialités naturelles qui, si elles sont bien exploitées, garantiront un avenir meilleur aux peuples nigérien, malien et burkinabè.



Cette déclaration témoigne de la volonté des dirigeants de l'AES de s'unir et de mutualiser leurs efforts pour assurer le développement et la stabilité de leur espace géopolitique commun.