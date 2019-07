Le Président Faure Gnassingbé a effectué une visite de travail de deux jours en RDC

Lomé - Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé a séjourné du 2 au 3 juillet 2019, en République Démocratique du Congo (RDC) dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail.



A son arrivée à Kinshasa, le Chef de l'État a été accueilli par son homologue Felix Tshisekedi avec qui, il a eu un tête-à-tête. Faure Gnassingbé s'est ensuite rendu au Mausolée de Nsele où repose la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Sur place, il a déposé une gerbe de fleurs en mémoire de celui qui était considéré comme « l'opposant historique » en RDC.

La visite qui a duré deux (02) jours, a été l'occasion pour le n°1 togolais de renforcer les relations de coopération dans plusieurs domaines avec Kinshasa.



Dans son intervention au cours d'un dîner offert à son honneur, Faure Gnassingbé a remercié son homologue et réaffirmé son engagement à œuvrer aux côtés de ses pairs pour la résolution des conflits sur le continent.



« La place de l'Afrique dans le monde ne sera tenue que si ses leaders adoptent des positions communes. Nous sommes dans des régions qui connaissent encore des crises sécuritaires », a-t-il déclaré.



« L'objectif d'ici 2020 est de faire taire les armes sur notre continent. Plus de bruits de bottes, plus de son de canons sur notre continent. L'Afrique est aussi l'avenir du monde et cet avenir s'écrira par les fils et filles du continent », a-t-il ajouté.



Rappelons que c’est la deuxième fois cette année que le Chef de l’Etat togolais se rend en RDC depuis la prise de fonction officielle en janvier dernier de Félix Tshisékedi en tant que Président de la République.