Le Président Faure Gnassingbe à l’investiture de George Weah

Le président élu du Liberia a prêté serment à Monrovia au complexe sportif de Paynesville au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le président de la Cour suprême, Francis Korkpor.



C'était en présence d’une dizaine de Chefs d’Etat au devant desquels le Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, Président de la République togolaise, SEM Faure GNASSINGBÉ.



Devant les juges, le 24e Président du Liberia, George Manneh Weah âgé de 51 ans, a juré de bien remplir ses hautes charges en toute impartialité et dans le respect de la Constitution de son pays.



Il a promis donner un nouveau souffle au Liberia en luttant contre la corruption. Il s’est aussi engagé à oeuvrer pour le mieux-être de ses concitoyens, pour la consolidation de la paix et l’unité nationale en synergie avec la communauté internationale.



Le Président Faure GNASSINGBE a, à l’occasion, renouvelé ses félicitations au successeur de Ellen Johnson sirleaf, la première femme à diriger un pays africain.



Le Chef de l’Etat togolais, Président en exercice de la CEDEAO avait déjà adressé des messages d'encouragement au nouveau leader libérien à l’annonce de sa victoire le 28 décembre dernier.



À noter qu’en marge de la cérémonie d’investiture, le Chef de l’Etat togolais a eu des entretiens avec ses homologues du Burkina Faso, Roch Christian Kaboré, du Congo, Dénis Sassou N’Guesso et de la Guinée, Alpha Condé.