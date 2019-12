Le Président de Rugby Afrique Khaled Babbou est réélu comme membre exécutif de l’Union des Confédérations Sportives Africaines

La 17e assemblée générale élective de l’Union des Confédérations Sportives Africaines (UCSA) a confirmé, le 9 décembre, son Président Ahmed Nasser M.K. Mohamed et élu son Comité exécutif pour les quatre prochaines années. Les vice-présidents de l’UCSA sont Taher Mesbahy et Penninah Kabenge, et les membres du Comité exécutif sont Khaled Muhalhal, Elizabeth King, Khaled […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...