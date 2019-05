Le Président de la COSUMAF rencontre les acteurs du marché financier au Cameroun

Le régulateur unique se présente comme tel pour la première fois aux acteurs du marché financier de l’Afrique Centrale à Douala au Cameroun le 2 mai 2019 à l’occasion d’un atelier d’information et de promotion.



La Commission des Marchés Financiers, qui a animé le marché pendant vingt ans, avec des résultats particulièrement significatifs ces dernières années, laisse un bilan prometteur dont ne manquera pas de profiter le nouveau régulateur régional.



Cette rencontre est enfin l’occasion de présenter au marché en particulier et au grand public de la sous-région, les bénéfices et opportunités qu’offre cette nouvelle articulation institutionnelle et réglementaire.



Le Président de la COSUMAF, Nagoum Yamassoum, profitera de cette occasion pour présenter la structuration cible du régulateur régional qui doit porter sa nouvelle vision de développement de l’écosystème des acteurs, des produits et des opérations du marché financier en zone CEMAC.