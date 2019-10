Le Président du Parlement Algérien a accueilli l'Ambassadeur d'Ukraine en Algérie

Aujourd'hui, le 29 octobre l'Ambassadeur d'Ukraine en Algérie, Maxym Subkh, a été reçu par le Président de l'Assemblée populaire nationale (chambre basse du Parlement Algérien), M. Slimane Chenine.

Son Excellence a adressé une lettre de vœux du Président de la Verkhovna Rada (Parlement) d'Ukraine au haut responsable algérien à l'occasion de l'élection de S.E.M. Chenine à un poste élevé.

Ils ont examiné un large éventail de questions relatives à l'intensification et à la coopération dans un certain nombre de secteurs, et ont présenté des activités conjointes futures qui devraient faciliter l'intensification de l'interaction parlementaire entre les organes législatifs supérieurs de l'Ukraine et de l'Algérie.

Le haut responsable algérien a souligné les liens historiques et les relations traditionnelles d'amitié et de respect mutuel entre les peuples ukrainien et algérien, ainsi que l'ouverture et la volonté de l'État algérien d'établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec l'Ukraine.

Selon S.E.M. Chenine, le Parlement algérien se félicite de la mise en place lors de la prochaine réunion en 2020 de visites de délégations parlementaires, y compris au niveau de la direction de la Verkhovna Rada d'Ukraine et de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/le-president...