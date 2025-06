Le Qatar salue la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda à Washington

Un rôle qatari dans la facilitation des négociations

Dans une déclaration à l'Agence de presse du Qatar (QNA), le Ministre d'État a salué la conclusion de cet accord et félicité les deux parties pour leur "volonté sincère et leur engagement véritable" en faveur de solutions pacifiques et diplomatiques.





Il a également exprimé la fierté du Qatar d'avoir "contribué positivement à faciliter l'aboutissement de cet Accord en accueillant plusieurs sessions de négociation" entre les deux pays. Cette implication fait suite à la réunion trilatérale tenue à Doha le 18 mars 2025, entre Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'Émir de l'État du Qatar, Son Excellence le Président Paul Kagame du Rwanda, et Son Excellence le Président Félix Tshisekedi de la RDC. Cette rencontre avait constitué une étape importante pour instaurer un dialogue direct et renforcer la confiance mutuelle.

Vers une paix durable dans la région des Grands Lacs

Le Dr Al-Khulaifi a également salué le rôle constructif joué par les États-Unis d'Amérique dans la finalisation de ces efforts et l'aboutissement à cet accord, qu'il estime essentiel pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs.





Il a affirmé que ces efforts s'inscrivent dans le soutien à la médiation de l'Union africaine et aux résultats du Sommet conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe, tenu à Dar es Salaam, en République-Unie de Tanzanie, le 8 février 2025. À cet égard, le Ministre d'État a exprimé la pleine disponibilité du Qatar à coopérer avec tous les partenaires régionaux et internationaux afin de parvenir à une paix durable qui profite aux peuples de la région.