ACTUALITES Le Raspberry Pi 4 disponible a la Pré-Commande

- 6 Août 2019 modifié le 1 Janvier 1970





Le Raspberry Pi 4 a été lancé dans le monde entier, mais les fanatiques sud-africains devront le réserver à l'avance et attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur ces micro-ordinateurs révolutionnaires. RS Components South Africa (www.RSOnline.Africa) est heureux d’annoncer que les dernières offres de la Fondation Raspberry Pi ont récemment reçu le sceau d’approbation de l’Independent Communications Authority (Autorité de communication indépendante) d’Afrique du Sud (ICASA) et sont désormais disponibles à la pré-commande. Le premier de la quatrième génération de Raspberry Pi qui sera disponible est le modèle 4, modèle B. Eben Upton, fondateur de Raspberry Pi, a déclaré que la dernière offre était une mise à niveau complète, touchant presque tous les éléments de la plate-forme. « Pour la première fois, nous fournissons un niveau de performances similaire à celui d'un PC pour la plupart des utilisateurs, tout en conservant les capacités d'interfaçage et le potentiel de réutilisation de la ligne classique Raspberry Pi. Ce qui a changé avec Raspberry Pi 4, c’est qu’en plus d’être un appareil d’apprentissage de l’informatique, il est également beaucoup plus adapté que ses prédécesseurs à une utilisation en tant qu’ordinateur polyvalent pour la salle de classe », a-t-il ajouté. Brian Andrew MD de RS Components (Composants RS) Afrique du Sud s'est dit ravi d'accueillir la dernière offre de Raspberry Pi pour ses clients. « On ne peut pas nier que le Raspberry Pi est devenu très populaire au fil des ans. Ces micro-ordinateurs ont parcouru un long chemin et ici, en Afrique du Sud, la popularité ne cesse de gagner du terrain. Nous tenons à informer tous nos clients que nous travaillons d'arrache-pied pour nous assurer d'obtenir le Pi 4 le plus rapidement possible. Maintenant que l’ICASA est lancée, c’est un jeu de patience en raison de la forte demande mondiale. Nous attendons des stocks en septembre 2019 », a-t-il déclaré. Ce nouveau système d'exploitation, basé sur la prochaine version de Debian 10 Buster, propose une interface utilisateur moderne et un navigateur Web mis à jour, Chromium 74. Parmi les autres améliorations, citons l'adoption du pilote graphique Mesa V3D, qui offre une navigation Web accélérée par OpenGL et la possibilité d'exécuter des applications 3D dans une fenêtre. La Fondation Raspberry Pi a également publié de nouveaux accessoires pour le modèle Pi 4, notamment un nouveau boîtier, une alimentation USB Type-C, un adaptateur microUSB vers USB Type-C et des câbles micro-HDMI. Les mises à niveau notables incluent Gigabit Ethernet, supporte jusqu'à 4 Go de RAM LPDDR4, Wi-Fi double bande, ainsi que le matériel de support de décodage HEVC 4K60. Caractéristiques - Broadcom BCM2711, SoC 64 bits Cortex-A72 Quad Core (ARM v8) à 1,5 GHz LPDDR4-2400 SDRAM -1 Go, 2 Go ou 4 Go (selon le modèle) IEEE 802.11ac sans fil, -2,4 GHz et 5,0 GHz, Bluetooth 5.0, BLE - Gigabit Ethernet - 2 ports USB 3.0; 2 ports USB 2.0. - En-tête GPIO 40 broches Raspberry Pi standard (avec compatibilité ascendante avec les cartes précédentes) - 2 × ports micro-HDMI (jusqu'à 4kp60 pris en charge) Port d'affichage MIPI DSI à 2 voies Port de caméra MIPI CSI à 2 voies - Port audio stéréo et vidéo composite à 4 pôles - H.265 (décodage 4kp60), H264 (décodage 1080p60, codage 1080p30) - Cartes graphiques OpenGL ES 3.0 - Emplacement pour carte micro-SD pour le chargement du système d'exploitation et le stockage de données - 5 V CC via un connecteur USB-C (minimum 3 A *) - 5 V CC via l'en-tête GPIO (minimum 3A *) - Power over Ethernet (contrôle par Ethernet ou PoE) activé (nécessite un cache PoE séparé) - Température de fonctionnement : de 0 - 50 degrés Celsius de température ambiante Pour pré-commander visitez : http://bit.ly/rssaRPI4 Distribué par APO Group pour RS Components. Pour les demandes relatives aux produits, contactez :

L'équipe de service à la clientèle :

Tel : +27 11 691 9300

Email : africa@rs-components.com Pour les demandes concernant les médias, contactez :

Bureau de presse :

Vishal Ramphal

Spécialiste en communication et relations publiques

RS Components Afrique du Sud

Email : vishal.ramphal@rs-components.com

Tel : +27 11 691 9300 À propos des RS Components :

RS Components (www.RSOnline.Africa) est le leader du marché de la distribution à haut niveau de service de produits électriques, électroniques, mécaniques, d'outils et industriels. Présent dans 32 pays tout en desservant 100 autres distributeurs, RS est au service de tous les secteurs de l'industrie dans le cadre de l'approvisionnement de leurs produits en maintenance, réparation, exploitation, production à faible volume, recherche et développement. Avec plus de 500 000 produits et 2500 marques principales, la société s’engage à faire en sorte que ses 1 million de clients aient un accès rapide à une gamme étendue et étendue de produits et de technologies, le tout sous un même toit. Il est prouvé que les départements consacrent traditionnellement 80% de leur temps à l’achat de produits ne représentant que 20% de leurs dépenses totales d’achat. RS s'attache à réduire le « coût total de possession du produit » des clients en réduisant le nombre d'appels multiples à diverses entreprises pour rechercher des produits, en réduisant l'administration liée aux fournisseurs et en permettant la fusion ainsi que la consolidation des bases de fournisseurs. Grâce à ce processus, l'efficacité des achats est améliorée et le temps est libéré pour se concentrer sur les décisions commerciales les plus importantes. Pour plus d'informations, veuillez visitez le site Web sur www.RSOnline.Africa Médias sociaux :

Twitter : @rsonline_SA

Facebook : facebook.com/rssouthafrica/

RS Components sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/7099/ Liens relevants :

RS Afrique du Sud - www.RSOnline.co.za

RS Afrique - www.rsonline.africa

RSPro – www.rspro.com

DesignSpark - www.rs-online.com/designspark

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/raspberry-pi...





Dans la même rubrique : < > Raspberry Pi 4 disponível para Pré-encomenda Raspberry Pi 4 available for Pre-order Le Raspberry Pi 4 disponible a la Pré-Commande