Le Real Madrid règne sur l'Europe, 14e sacre en Ligue des champions

Après 4 ans, les Merengues montrent leur supériorité en battant Liverpool 1-0 grâce à un but de Vinicius Junior. Dans cette 67ème édition du rendez-vous des clubs européens, le Real Madrid robuste, efficace, a livré un combat d'enfer en écrasant le PSG, Chelsea et Manchester-City. Désormais les madrilènes signent leur propre record de victoire, soit deux fois que plus sur AC Milan.



Sur le terrain, le Real Madrid a présenté des machines à but : Karim Benzema, Vinicius Junior ou encore Rodriguo. Un portier comme Thibaut Courtois, des défenseurs comme David Alaba, Dani Carvajal et des milieux comme Tony Kroos et Modrick. En somme des joueurs très expérimentés.



Ce sont des véritables soldats qui ont permis à Madrid de faire la fierté de tous les supporteurs. Le chemin n'a pas été facile mais grâce à Carlos Ancelloti, un entraîneur pleine de sagesse, l'équipe est arrivée au bout.