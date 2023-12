Le Référendum Constitutionnel au Tchad : Le vote des Tchadiens du Bénélux

Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur invite solennellement les Tchadiens figurant sur la liste électorale à se présenter à l'ambassade, munis de leurs cartes d'électeur afin d'exprimer un vote utile pour l'avenir du pays. Il souligne que leurs votes seront une contribution majeure pour le Tchad de demain.



Ce référendum constitutionnel revêt une importance capitale pour le destin politique et social du Tchad. Les enjeux sont nombreux et cruciaux pour l'avenir des générations futures. Il est donc impératif que chaque citoyen exerce son droit civique en prenant part à ce processus démocratique.



Répondre présent lors de ce rendez-vous électoral est bien plus qu'un simple geste symbolique ; c'est un moyen concret d'affirmer son engagement envers son pays d'origine et sa volonté de contribuer activement à son évolution démocratique.