Le Roi du Maroc a inauguré la 1ère usine PSA Peugeot-Citroën sur le continent africain

Le Roi Mohammed VI a inauguré, le 20 juin 2019, à ¨Atlantic Free Zone¨, basée à Ameur Seflia près de Kénitra, la nouvelle usine du Groupe PSA, d’une capacité de production annuelle de 100 000 véhicules et moteurs associés. Une cérémonie qui a été marquée par le dévoilement par le Souverain marocain de la nouvelle Peugeot 208 qui sera produite par cette usine quant à la future Citroën C3, elle le sera en 2022.



Le Roi du Maroc a également procédé, le jour même, au lancement des travaux d'extension de ce complexe industriel de dernière génération dont la capacité de production sera doublée avant même 2023, date prévue pour la réalisation de cet objectif, qui générera, à terme, 4.000 postes d'emplois directs et 20 000 autres indirects et constituera un noyau important de recherche et développement avec ses 600 ingénieurs et les 1.700 développant au sein des fournisseurs PSA.



Cette nouvelle usine du constructeur automobile français PSA Peugeot-Citroën, la première sur le continent africain, a nécessité un montant d’investissement de près de 600 millions d’Euros et sa production démarrera avec 100 000 voitures pour atteindre les 200 000 véhicules en 2023.



Cette nouvelle unité de fabrication produira donc des ¨Peugeot 208¨ pour l’Afrique, le Moyen-Orient ainsi que pour l’Europe confortant la 5ème place du classement des principaux exportateurs étrangers de voitures sur le continent européen qu’occupe le Maroc qui prend carrément le large et devance ses compétiteurs sur le continent africain.