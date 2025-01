Le Royaume-Uni renforce ses liens avec le Tchad : Arrivée de David Lammy à N'Djaména

Son Excellence Monsieur David Lammy, Ministre d’État aux Affaires Étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni 🇬🇧, est arrivé à N'Djamena en fin de soirée pour une visite officielle de 48 heures.

Accueil à l'Aéroport À son arrivée à l’aéroport international Hassan Djamous, il a été chaleureusement accueilli par Monsieur Abderaman Koulamallah, Ministre d’État et Ministre des Affaires Étrangères, accompagné de ses proches collaborateurs.

Objectifs de la Visite Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et le Royaume-Uni. Elle couvrira plusieurs domaines d’intérêt commun, visant à approfondir la coopération et à aborder des questions stratégiques importantes pour les deux pays.

Conclusion L'accueil officiel du Ministre britannique témoigne de l'engagement des deux nations à collaborer et à développer des relations fructueuses pour le bénéfice de leurs populations respectives. Les discussions à venir devraient couvrir des enjeux politiques, économiques et sociaux d'importance.