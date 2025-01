Le SG de l'OCI participe à la réunion du Comité de sélection du Prix Roi Fayçal 2025 pour les services rendus à l'Islam

Hissein Brahim Taha, Secrétaire général de l'Organisation de Coopération islamique (OCI), a participé à la réunion du Comité de sélection du Prix du Roi Fayçal pour le service de l'Islam 2025. Cette réunion a été présidée par S.A.R. le Prince Turki Al-Faisal bin Abdulaziz Al Saoud, fondateur et membre du Conseil d'administration de la Fondation du Roi Fayçal et président du Centre du Roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques, le mercredi 29 janvier 2025.C’était pour sélectionner les lauréats de la 47ème édition du Prix à Riyadh, Royaume d'Arabie Saoudite.



Le Prix Roi Fayçal pour le service rendus à l'Islam vise à honorer les efforts exceptionnels d'individus ou d'institutions qui fournissent des services au profit de l'Islam et des musulmans. Toute personne qui fournit des services à l'Islam et aux musulmans par ses connaissances et ses activités de plaidoyer, ou qui déploie un effort exceptionnel qui se traduit par un avantage notable pour l'islam et les musulmans, réalisant ainsi un ou plusieurs des objectifs du prix, est éligible pour le recevoir, à la discrétion de l'honorable comité.