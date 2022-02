Le Sahel confronté à une crise alimentaire catastrophique, avertit le PAM

La région qui s'étend au sud du désert du Sahara connaît actuellement l’une de ses périodes les plus sèches depuis 2011, rapporte ONU Info.



En seulement trois ans, le nombre de personnes qui se rapprochent de la famine est passé de 3,6 millions à 10,5 millions dans cinq pays – le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger.



Insécurité, pauvreté et inflation



La crise actuelle devrait dépasser les années précédentes en raison de facteurs aggravants, notamment l'insécurité, une augmentation de la pauvreté due à la Covid-19 et des augmentations spectaculaires du coût des aliments de base.



« Une crise absolue se déroule sous nos yeux dans la région du Sahel », a déclaré David Beasley depuis le Bénin, après avoir visité les opérations du PAM au Niger et au Tchad.



« J'ai parlé avec des familles qui ont traversé plus que vous ne pouvez l'imaginer », a-t-il indiqué. « Elles ont été chassées de chez elles par des groupes extrémistes, affamées par la sécheresse et plongées dans le désespoir par les effets économiques de la Covid. Nous manquons d'argent et ces personnes n'ont plus d'espoir ».



Alors que les besoins sont énormes, les ressources pour soutenir les personnes vulnérables sont au plus bas, poussant le PAM dans la position difficile de devoir prendre à ceux qui ont faim pour nourrir ceux qui en souffrent plus. Au Niger, par exemple, le manque de financement signifie que le PAM réduit de moitié les rations alimentaires.