Le Salon FERIN, une opportunité pour promouvoir les investissements étrangers vers le Togo

Lomé - Le ministre en charge du Commerce, des Transports, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, Kodjo ADEDZE, a présidé ce jeudi 10 octobre à Lomé, à la cérémonie de lancement des activités du Salon de la facilitation des échanges et revalorisation des investissements (Salon FERIN).



Prévue pour deux jours, cette rencontre d’affaires ambitionne notamment de promouvoir les investissements vers le Togo à travers le levier de la technologie, et de créer des opportunités d'investissement en faveur des entrepreneurs togolais.



Le Salon FERIN est une initiative de l'association Terreau Fertile. Il se propose d'offrir un cadre d'interactions, de promotion des activités économiques, de partage d'expérience, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un développement inclusif et durable ainsi qu'à la transformation de la société togolaise, a confié un des organisateurs.



Dans son discours inaugural, le ministre du commerce, Kodjo ADEDZE, (parrain du Salon), a laissé entendre que cette manifestation participe aux ambitions du Togo comme lieu de rendez-vous mondial des affaires et des investissements, rappelant également les efforts du pays, en matière d’amélioration du climat des affaires.



Notons que l'évènement est soutenu par le gouvernement togolais et de nombreux acteurs, comme l'Office togolais des recettes (OTR), ou encore la Chambre de commerce d’industrie du Togo, sponsor officiel, qui a été représentée à ce lancement par son président, Germain MEBA.



Le Salon sera ponctué notamment de communications, ateliers, tables rondes sur des questions d'investissement et d'entrepreneuriat, auxquelles prendrons part divers acteurs de l'économie togolaise. Il enregistre une quarantaine de stands, d'entreprises togolaises et étrangères, ainsi qu'une soixantaine de speakers, avec la partition de 6 pays. Sur ces deux jours, 3000 visiteurs sont attendus au Palais des congrès de Lomé, lieu où se déroule la manifestation.