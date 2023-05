Le Secrétaire général de l’OCI lance un appel pour une aide humanitaire d’urgence au Soudan

Hissein Brahim Taha a appelé les donateurs et les partenaires à se concentrer sur la disposition de fournitures médicales et de services de santé au Soudan et les a exhortés à soutenir les efforts des pays voisins du Soudan pour accueillir les nombreux réfugiés soudanais et étrangers.



Le Secrétaire Général de l’OCI a également réitéré son appel au plein respect des principes et normes humanitaires et a invité les parties à faciliter la livraison de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin dans différentes parties du pays.