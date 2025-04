Le Sénateur Pahimi Padacké Albert exprime ses vives préoccupations concernant la décentralisation au Tchad

Ces requêtes visent directement la Circulaire No 003 du 27 mars 2025, émanant du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, qui définit les rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation au Tchad.





Les deux requêtes déposées par le Sénateur Padacké Albert sont :



Une requête en référé : Celle-ci demande la suspension immédiate des effets de la Circulaire No 003.

Celle-ci demande la suspension immédiate des effets de la Circulaire No 003. Une requête en annulation : Cette seconde requête vise à obtenir l'annulation pure et simple de la circulaire ministérielle.



Dans sa déclaration, M. Padacké Albert a exprimé de vives préoccupations concernant la décentralisation au Tchad. Il a notamment souligné la fragilité de ce processus, encore jeune et entaché, selon lui, par des fraudes électorales significatives qui compromettent la légitimité des élus locaux.





Le Sénateur a qualifié la Circulaire No 003 de violation flagrante de la Constitution tchadienne ainsi que de la loi Organique No 14 relative aux collectivités territoriales autonomes. Il considère cet acte ministériel comme une tentative de réduire l'autonomie dont devraient jouir les collectivités territoriales.





Selon M. Padacké Albert, l'application de cette circulaire équivaudrait à priver la décentralisation de son sens et de son objectif initial.





Face à cette situation, le Sénateur a lancé un appel à la vigilance à l'ensemble du peuple tchadien, insistant sur la nécessité de suivre de près l'évolution de ce dossier et d'exiger des autorités le respect de la décentralisation promise.





M. Pahimi Padacké Albert attend désormais la décision du tribunal administratif concernant ses requêtes. Cette démarche juridique marque une étape cruciale dans la défense du processus de décentralisation au Tchad et dans la protection des droits et de l'autonomie des collectivités territoriales. Elle met également en lumière les tensions politiques et les enjeux liés à la gouvernance locale dans le pays.