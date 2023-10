Le Sénégal et l'UE signent un accord historique pour cinq projets stratégiques

Le Sénégal et l'Union Européenne ont signé un accord historique pour cinq projets stratégiques dans le cadre de l’initiative "Global Gateway", portant sur des secteurs influents tels que la sécurité alimentaire, la formation professionnelle, le transport urbain, l'environnement, et la mondialisation.



Ces projets sont une réponse à la crise alimentaire ainsi qu'au choc économique qui a suivi la crise ukrainienne. Ils incluent des dispositions de formation et d'emploi, une restructuration du transport collectif à Dakar, un soutien à la gouvernance, une dépollution de la baie de Hann, ainsi que des initiatives pour l'inclusion et l'innovation.