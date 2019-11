Le Sénégal et l’île Maurice impatients de s’affronter pour avoir l’opportunité d’accéder à la phase de poules de la Rugby Africa Cup 2020

Le coup d’envoi du troisième match de la Rugby Africa Cup (RAC) 2020 entre le Sénégal et l’île Maurice sera donné le samedi 30 novembre à 16:00 heure locale (18:00 CAT) au stade Léopold Sedar Senghor à Dakar, au Sénégal. Le match sera retransmis en direct et gratuitement sur la page Facebook de Rugby Afrique : @RugbyAfrique (https://bit.ly/2XInRI0).

Les enjeux sont de taille pour les Lions sénégalais et leurs adversaires mauriciens, car seule l’équipe victorieuse accèdera à la phase de poules de la RAC 2020. Le match promet d’être disputé entre les deux équipes pour décrocher une chance de participer au tournoi final de la RAC 2020 et se classer parmi les meilleures équipes du continent.

Le Sénégal a l’avantage de jouer à domicile, mais selon Jean-Baptiste Gobelet, directeur sportif de l’équipe mauricienne, ses joueurs sont fermement résolus à disputer un bon match : « L'équipe nationale mauricienne vient de participer à la Bronze Cup 2018. Malgré une défaite après un match serré contre le Ghana, l’équipe a montré à plusieurs reprises qu’elle avait de réelles capacités, notamment lors de sa victoire en demi-finale.

Nous avons travaillé avec un groupe restreint car nous n’avons que peu de remplaçants. Le challenge pour nos joueurs est immense mais ce groupe, composé de jeunes, aura à cœur de relever le défi.

Face au Sénégal, le niveau sera nettement plus élevé. On va affronter une équipe habituée aux matches de haut de tableau qui disputera la qualification pour la RWC 2023 (Coupe du monde de rugby). Cette équipe souhaitera, sans aucun doute, effacer les deux défaites qu'elle a subies en Silver Cup 2018 face à l'Algérie et à la Côte d'Ivoire. »

Colonel Mamadou Fofana, chef d’équipe du Sénégal, explique la pression sur l’équipe : « Le Sénégal est fin prêt pour accueillir l'île Maurice le 30 novembre à Dakar. Cette rencontre revêt une importance capitale et nous devons l’emporter si nous voulons relancer le développement du rugby sénégalais et convaincre les autorités et le peuple sénégalais d’adhérer au rugby. Nous espérons, avec nos confrères mauriciens, contribuer à relever le niveau du rugby africain et faire la promotion des valeurs nobles du rugby. Les Diambars veulent décrocher la victoire pour retrouver le haut du tableau du rugby africain l'an prochain. »

Pour l'ouverture officielle de la RAC 2020, suivre le lien ci-dessous :

https://bit.ly/37CFj55

Éliminatoires :

30 novembre à 16:00 heure locale (18:00 CAT) : Sénégal c/ Maurice, stade Léopold Sedar Senghor à Dakar, au Sénégal

