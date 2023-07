Le Sénégal inaugure une gare ultramoderne pour le Train Express à l'Aéroport International Blaise Diagne

Dans son discours, le chef de l'État a souligné que cette infrastructure moderne, parfaitement intégrée à l'écosystème architectural de l'aéroport, représente le symbole d'un Sénégal en pleine construction, un Sénégal qui progresse rapidement sur la voie du développement.



En plus du bâtiment principal et des installations internes, le terminus comprend un pont de 195 mètres de long reliant la gare au terminal de l'aéroport, équipé de tapis roulants pour faciliter le déplacement des passagers.



Cette nouvelle gare du TER à l'Aéroport International Blaise Diagne renforce l'ambition du Sénégal de moderniser son infrastructure de transport et de faciliter les déplacements à travers le pays. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement envers le développement économique et la promotion du progrès dans le pays.