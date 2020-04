Le Sénégal libère Hissein Habré de prison

L’ancien Président tchadien Hissein Habré a été libéré ce lundi soir suite à une décision du président sénégalais Macky Sall, face à la pandémie du Covid-19. Il est placé en résidence surveillée pendant deux mois à son domicile.



La décision des autorités concerne plus de 2600 détenus.



Le ministère sénégalais de la Justice évoque des raisons humanitaires et de santé.



Hissein Habré, âgé de 79 ans, a été condamné le 27 avril 2017 à la prison à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires.



"Hissène Habré par rapport à tous ces crimes odieux et massifs qu’il a commis, je dis que même si tous les autres doivent être libérés, lui doit continuer à purger sa peine. Hissein Habré n’a pas rempli la décision de justice qui lui demande d’indemniser les victimes", a déclaré il y a quelques jours Clément Abaifouta, président de l’association des victimes du régime de l'ancien dictateur.