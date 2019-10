Le Sommet de l’Énergie, qui se tiendra au Sénégal, réunira les principaux investisseurs et dirigeants d’entreprises de services publics afin de promouvoir l’équilibre énergétique en Afrique de l’Ouest

En partenariat avec l’Association of Power Utilities of Africa (APUA), le sommet RES: West regroupera plus de 300 investisseurs, directeurs de projets et parties prenantes des services publics, afin de présenter les dernières avancées en matière d’accès universel à l’énergie en Afrique de l’Ouest.

“À l’heure où nous continuons d’œuvrer pour promouvoir le développement et l’intégration de systèmes énergétiques africains grâce à l’interconnexion des réseaux, nous veillons également à ce que le regroupement des ressources énergétiques provienne d’une approche élaborée dans un esprit gagnant-gagnant pour tous les acteurs du marché. Nous sommes dès lors heureux de travailler en partenariat avec le sommet RES: West au Sénégal, qui représentera une plateforme cruciale pour rassembler les dirigeants des entreprises de services publics et les parties prenantes d’Afrique et rendre ainsi l’énergie plus accessible, abordable et fiable pour tous les Africains.”

- Abel Didier Tella, directeur général de APUA

Outre Abel Didier Tella, les intervenants ayant confirmé leur présence sont les suivants :

S.E. Bachir Ismael Ouedraogo, ministre de l’Énergie du Burkina Faso

S.E. Boubacar Mbodji, conseiller spécial du Président pour l'Énergie et l'Environnement, Présidence de la République du Sénégal

Papa Mademba Biteye, directeur général de SENELEC

Emmanuel Antwi-Darkwa, directeur général de Volta River Authority (VRA)

Ahmadou Bakayoko, Directeur Général de la Compagnie Ivoirienne de l'Électricité (CIE)

Baba Ahmed Coulibaly, directeur général de SONABEL

Alpha Robinson, directeur général de Gambia National Water and Electricity Company (NAWEC)

Mustapha Zakaria-Cisse, directeur des opérations énergétiques chez Electricity Company Ghana (ECG)

Molly A. Glenn, directrice pays pour le Sénégal chez Millennium Challenge Corporation (MCC)

Josh Egba, représentant des pays d’Afrique de l’Ouest pour l' U.S. Trade and Development Agency (USTDA)

Yusuf H. Abubakar, président du conseil de Kaduna Electric Company

Djiby Ndiaye, directeur général de l'Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER)

Les partenaires officiels parrainant le sommet sont APUA, ANER, SENELEC, REA, aux côtés des partenaires stratégiques Fieldstone Africa et DLA Piper.

Pour plus d’informations :

Contact : Fiona Gleeson, responsable marketing

Dates de l’événement : 2 et 3 décembre 2019

Lieu : Hôtel King Fahd, Dakar

Organisateurs : EnergyNet, Ltd

Courriel : res-west@energynet.co.uk

Tél : +44 (0)20 7384 8240

Visitez le site : www.RES-West.com