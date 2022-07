Le Soudan et l'Ethiopie s'accordent pour des solutions pacifiques à leurs différends

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdul Fattah Al-Burhan et le premier ministre éthiopien Abi Ahmed ont exprimé mardi leur volonté de résoudre les questions conflictuelles et en suspens entre le Soudan et l'Éthiopie par des moyens pacifiques et le dialogue.



À la suite de sa rencontre avec le premier ministre éthiopien à sa résidence de Nairobi, M. Burhan a déclaré que les différends entre les pays africains devaient être résolus par des voies amicales.



Pour sa part, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé qu'une page est tournée sur les différends entre les deux pays. Il a souligné que les mécanismes existant entre les deux pays garantissent la résolution pacifique des différends.