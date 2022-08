Le Soudan transmet une protestation officielle au Tchad et lui demande d'agir "le plus tôt possible"

Les individus armés ont "tué et blessés plusieurs citoyens soudanais, et volé des centaines de têtes de bétail", selon le Soudan. Le chef de la diplomatie demande au Tchad de faire un effort pour arrêter les auteurs, et rendre les biens volés au Soudan le plus tôt possible.



L'ambassadeur a souligné que le Tchad ne ménagera aucun effort pour maintenir et développer ces relations afin de servir la sécurité, la paix et la stabilité des deux côtés.