Le Soudan veut créer une université privée au Tchad

La coopération Tchad-Soudan oeuvre pour la création d'une université privée soudanaise au Tchad. Le projet était au centre d'une rencontre qui a eu lieu ce lundi 14 mai entre le ministre de l'enseignement supérieur, Zakaria Fadoul Kitir et le recteur de l'université du Soudan. D'autres points de coopération étaient au menu des échanges.



Les relations dans le domaines de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle entre le Tchad et le Soudan sont au beau fixe et se renforcent davantage. Les deux Etats qui partagent les mêmes ambitions, oeuvrent pour la bonne formation des étudiants dans la médecine, la science, la technique, l'architecture et l'informatique. Le Tchad et le Soudan ne cessent de se concerter, la visite du recteur de l'Université du Soudan au ministre de l'enseignement Supérieur s'inscrit dans le cadre de la création d'une Université privée au Tchad. Cette université va former les étudiants dans la langue arabe. Le programme éducatif du Soudan sera suivi dans cette université.



Le ministre Zakaria Fadoul Kitir et le recteur de l'Université du Soudan ont fait le tour d'horizon de la formation de l'enseignement supérieur et de l'accord cadre de principe entre ces deux pays dans le domaines de l'éducation. Avant de quitter le ministère de l'enseignement supérieur, le recteur de l'Université du Soudan a vivement félicité le ministre pour sa nomination a la tête de ce département.