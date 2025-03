Le Sud-Soudan condamne à son tour les menaces du général soudanais

Dans une déclaration publiée ce lundi, le ministère a qualifié les commentaires d'Al-Atta de « imprudents et provocateurs », avertissant qu'une telle rhétorique enfreint le droit international et sape la coexistence pacifique entre les deux nations voisines.



« Les remarques faites le 23 mars 2025, dans lesquelles le général Al-Atta a déclaré que le gouvernement soudanais et ses forces armées étaient prêts à faire face à ce qu'il a qualifié de « traîtres » à l'intérieur de la République du Soudan du Sud, sont non seulement imprudentes et provocatrices, mais aussi une violation flagrante des principes de bon voisinage, de coexistence pacifique et de droit international », indique la déclaration.

Appel à la Retenue

Le Sud-Soudan a réaffirmé son attachement à la paix régionale et a appelé les autorités soudanaises à faire preuve de retenue et à respecter les normes diplomatiques. Le gouvernement a également exhorté les instances régionales et internationales, y compris l'Union africaine et les Nations Unies, à intervenir pour prévenir toute escalade qui pourrait menacer la stabilité dans la région.



« Le gouvernement de la République du Soudan du Sud demeure fermement attaché à la paix et à la stabilité régionales et a toujours plaidé en faveur du dialogue et de l'engagement diplomatique pour résoudre les différends », a ajouté le ministère.

Contexte du Conflit

Cette déclaration intervient dans le contexte d'un conflit en cours au Soudan, qui a entraîné le déplacement de milliers de civils cherchant refuge au Sud-Soudan. Juba a réitéré son appel à la fin des combats, exhortant Khartoum à donner la priorité à la paix plutôt qu'à la rhétorique hostile.



« Le gouvernement de la République du Sud-Soudan prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens », a conclu le ministère, soulignant que, bien qu'il privilégie les solutions diplomatiques, le Sud-Soudan reste prêt à se défendre contre toute agression. La position du Sud-Soudan met en lumière la fragilité de la situation sécuritaire dans la région et l'importance du dialogue et de la diplomatie pour éviter une escalation militaire qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les deux nations et pour la stabilité régionale.