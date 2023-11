TCHAD Le Tchad a besoin d'un soutien international pour un avenir meilleur (directrice exécutive de l'UNFPA)

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 4 Novembre 2023



À la suite de sa visite au Tchad, la directrice exécutive de l'UNFPA, le Dr Natalia Kanem, a tenu une conférence de presse le 3 novembre 2023 à N'Djamena. La conférence a abordé des questions cruciales liées à la santé maternelle et à la situation précaire résultant de l'arrivée de réfugiés au Tchad.

Lors de la conférence de presse, la Directrice Exécutive de l'UNFPA, le Dr Natalia Kanem, a souligné les récents événements survenus au Moyen-Orient au cours des trois dernières semaines et à la frontière soudanaise au cours des six derniers mois. Ces événements ont mis en lumière la fragilité de la paix dans la région. La crise climatique a poussé de nombreuses personnes, non seulement dans cette région mais également ailleurs, au bord du gouffre. Elle a eu des répercussions majeures sur la vie et les moyens de subsistance, a exercé une pression sur des ressources de plus en plus rares et a mis en péril la capacité des populations à survivre. La pandémie de la Covid-19 a également aggravé l'insécurité alimentaire, la croissance démographique rapide et les défis politiques et économiques, qui ont eu un impact sur de nombreuses familles et communautés.



Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par ces crises, étant confrontées à des risques tels que les grossesses non désirées ou la violence en période de conflits, ainsi que des risques pour leur vie lors de l'accouchement, faute d'accès aux soins de santé nécessaires.



La Directrice Exécutive a salué la solidarité et la générosité dont le Tchad a fait preuve en accueillant des personnes déplacées en quête de sécurité et d'aide. Les rencontres avec le président et le premier ministre ont démontré la détermination du Tchad à aller de l'avant, et les Nations unies sont prêtes à apporter leur soutien pour tracer un avenir meilleur.



La conférence a également mis en lumière l'impact positif des programmes de l'UNFPA sur la vie des femmes, des filles et de leurs familles à travers le pays. Les projets de santé communautaire et le soutien aux sages-femmes formées par l'UNFPA ont permis à de nombreuses femmes et filles de recevoir des soins de santé essentiels. En outre, les efforts conjoints de l'UNFPA, du gouvernement tchadien et des donateurs ont permis de réparer la vie et la dignité de 300 survivantes de la fistule chaque année. Ces femmes, malgré des épreuves inimaginables, reçoivent les soins et le soutien nécessaires pour se reconstruire dans les centres de l'UNFPA.



Il a été rappelé que lorsque les femmes sont en bonne santé, éduquées et autonomes, cela ouvre la voie au succès de leur famille et de la société dans son ensemble.



L'UNFPA a exprimé sa gratitude envers ses partenaires au Tchad pour leur soutien inestimable. L'organisation s'est engagée à poursuivre son partenariat avec le gouvernement et d'autres acteurs afin d'apporter des changements significatifs dans le domaine de la santé maternelle. L'objectif est de garantir que chaque accouchement se déroule en toute sécurité et que plus aucune femme ne soit victime de complications lors de l'accouchement. L'UNFPA s'engage également à lutter contre la violence envers les femmes et à aider les femmes à prendre des décisions éclairées sur le moment et le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir.



Pour conclure, il a été souligné que le Tchad a besoin d'un soutien significatif de la communauté internationale pour faire face aux défis immédiats, tout en jetant les bases d'un développement durable. Ce développement devra permettre à toutes les femmes, toutes les filles et tous les jeunes de réaliser leur plein potentiel.





