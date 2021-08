Le Tchad a commémoré la Journée de la femme africaine

Le Tchad a célébré samedi la 59ème édition de la Journée internationale de la femme africaine sur le thème : "contribution de la femme africaine dans le maintien de la paix pendant et après la transition au Tchad". Une cérémonie a eu lieu à l'hôtel Résidence de N'Djamena.



La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, a rendu hommage au Maréchal du Tchad qui était "le premier avocat de la femme tchadienne". Pour la ministre, cette célébration marque le brassage, la fraternité mais surtout la lutte pour le droit des femmes, l'autonomisation et l'épanouissement des femmes.



"Rien ne peut prospérer sans la femme", a rappelé Amina Priscille Longoh. Elle a exhorté les femmes à jouer pleinement leur rôle pour la paix et à demeurer fortes et unies pour défendre leurs intérêts.



"Le Tchad joue un rôle très particulier et très pertinent dans la sous-région. Nous avons perdu des vies", a-t-elle souligné.



Des attestations de reconnaissance ont été remises à différentes communautés.