Le Tchad à l'honneur au FESPACO : Un village dédié s'ouvre à N'Djaména

À l'approche du lancement officiel de la 29ème édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui se déroulera le samedi 22 février 2025, le Tchad a été désigné comme pays d'honneur. Cette édition, placée sous le thème « Cinéma d'Afrique et identité culturelle », verra la création d'un village dédié aux cinéphiles de N'Djamena, établi par l'Association Féminine Tchadienne, "Ronel Culture", à l'espace HANAKOU, situé dans le quartier Chagoua du 7ème Arrondissement.



L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 21 février 2025, animée par Laotol Sylvie, Présidente de l'Association Ronel Culture. Elle a souligné que le Tchad, en tant que pays d'honneur, accompagnera l'organisation du festival tout en ayant l'opportunité de mettre en valeur ses capacités cinématographiques.



L'objectif de ce village est de vivre en direct ou en différé toutes les activités du FESPACO 2025, car cette reconnaissance du Tchad mérite d'être célébrée et vécue par tous les Tchadiens, a précisé Laotol Sylvie.



De nombreuses activités seront organisées en parallèle, notamment la projection de films tchadiens, la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture et de clôture, des conférences-débats, des émissions autour des thématiques du cinéma tchadien, ainsi que des prestations artistiques.



Il est à noter que, depuis sa création en 1969, le FESPACO est devenu le plus grand rendez-vous du cinéma africain et de sa diaspora. Cette édition se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso.