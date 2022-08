Le Tchad à la recherche de 3,3 milliards Fcfa pour aider les sinistrés d'inondations

La province du Logone Occidental compte le plus grand nombre de sinistrés avec 147 129 (21 627 ménages), suivi de Sila avec 77 357 (13 703 ménages) et N’Djamena avec 41 262 (6 548 ménages). Pour rappel, 256 000 personnes ont été sinistrées par les inondations en 2021 et 388 000 en 2020.



En termes de réponse, au-delà de la province du Sila qui reçoit une aide importante, notamment en kits alimentaires et non-alimentaires (Gouvernement, PAM, UNHCR, CWW, MSF-H et autres), il y a une réponse en cours de la part du Gouvernement et des partenaires, en vivres et non-vivres au niveau de N’Djamena, notamment dans le 7ème, 8ème, 9ème et 10ème arrondissement. Le PNUD apporte également un appui en termes d’activités de réduction des risques de catastrophes, détaille l'OCHA.



Les autorités nationales répondent à l'urgence en fournissant des kits alimentaires et non-alimentaires dans le reste des provinces affectées, mais cette réponse ne couvre qu'une partie très limitée des besoins existants. L'OCHA a procédé à une évaluation des capacités disponibles au niveau des agences de l’ONU et des ONG internationales pour soutenir les efforts du gouvernement.



Selon le gouvernement, un kit de réponse en vivres et non-vivres correspond à un montant de 90 000 F CFA (environ 138 USD), le coût global nécessaire à une réponse humanitaire appropriée pour les personnes sinistrées s'élève à 4 148 100 000 Francs CFA (environ 6 374 327 USD). Le gouvernement ne dispose que de 770 000 000 (environ 1 183 248 USD). Le gap recherché par le gouvernement est donc de 3 378 100 000 FCFA (environ 5 191 078 USD).



"Les donateurs sont invités instamment à soutenir les efforts en cours tant au niveau du Gouvernement que des Agences du système des Nations Unies et des ONG qui sont en train de faire face à l’urgence en puisant dans leurs stocks au titre des programmes et des projets en cours. La reconstitution de ces stocks est donc un impératif", indique l'OCHA.