Le Tchad à la une des sommets de l'UA à Accra : Le ministre Koulamallah défend les intérêts du continent

La 6ème session du Sommet de coordination semestrielle de l'UA est une plateforme qui réunit les dirigeants africains pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions des sommets précédents. Ce sommet rassemble des représentants des communautés économiques régionales pour renforcer le cadre financier africain et garantir que les institutions financières répondent aux besoins des pays africains.



En tant que représentant de la CENSAD, M. Koulamallah mettra en lumière les défis et les opportunités auxquels cette communauté économique régionale est confrontée. Il s'agit notamment de promouvoir la paix et la sécurité. La région du Sahel est confrontée à des défis sécuritaires importants, notamment le terrorisme et les conflits intercommunautaires. M. Koulamallah plaidera pour un soutien accru aux efforts de la CENSAD pour ramener la paix et la stabilité dans la région.



La CENSAD est également confrontée à des défis de développement importants, tels que la pauvreté, la faim et le chômage. M. Koulamallah soulignera la nécessité d'investir dans le développement économique et social de la région pour améliorer les conditions de vie des populations.



La CENSAD travaille à renforcer l'intégration régionale entre ses États membres. M. Koulamallah réaffirmera l'engagement du Tchad à soutenir les initiatives de la CENSAD visant à promouvoir la libre circulation des personnes, des biens et des services, ainsi que la coopération dans des domaines tels que le commerce, l'agriculture et l'énergie.



La participation du ministre Koulamallah aux sommets de l'UA témoigne de l'engagement du Tchad à jouer un rôle actif dans l'agenda de l'Afrique. Les discussions et les décisions prises lors de ces sommets contribueront à façonner l'avenir du continent et à le placer sur la voie d'une prospérité et d'une durabilité partagées.



En portant la voix du Tchad et de la CENSAD, le ministre Koulamallah joue un rôle crucial pour faire avancer les intérêts de l'Afrique et construire un avenir meilleur pour tous les Africains.